В Сербии указали на сознательное решение Запада вести войну с Россией

Вулин: Запад сознательно ведет войну с Россией, прикрываясь Украиной
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Запад сознательно ведет войну с Россией, прикрываясь Украиной, при этом мнение самих украинцев никого не интересует. На это указал бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает ТАСС.

«Украинцев там никто ни о чем не спрашивает. А Запад все это прекрасно контролирует и надеется, что, натравливая украинцев на Россию, сможет ее истощить», — сказал он.

По его словам, он не верит в неконтролируемый конфликт, «будто что-то может просто выйти из-под контроля». Вулин подчеркнул, что не может неконтролируемо происходить предоставление спутниковой поддержки или дальнобойного оружия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские политики обречены из-за отсутствия уверенности в собственных стратегиях. Дипломат отметил, что политики из Европы устраивают антироссийскую истерику, пытаясь «ограбить» Россию и поддерживая Украину для продолжения военного конфликта между странами.

