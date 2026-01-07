Реклама

В США откровенно высказались о встрече «коалиции желающих» в Париже

Дэвис: Встреча «коалиции желающих» в Париже лишь приблизила поражение Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Состоявшаяся в Париже встреча «коалиции желающих» продолжила череду попыток Европы затянуть и продолжить боевые действия на Украине, что лишь приближает окончательное поражение Киева. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Они хотят затянуть это, чтобы весь мирный процесс развалился, и конфликт продолжился. (...) Но вот что заложено изначально: Украина проиграет. И остается только гадать, как долго еще продлится это противостояние, прежде чем произойдет финальный прорыв», — откровенно высказался он.

Как утверждает Дэвис, западные лидеры осознают приближающийся крах украинской военной машины, и их это устраивает. «Те, кто находится у власти на Западе, знают о проблемах с людскими ресурсами и обо всем остальном, и их устраивает, что Украина в конечном счете будет раздавлена в пыль», — отметил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

