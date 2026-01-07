В США ответили на обвинения в краже венесуэльской нефти

Райт: США не крадут нефть Венесуэлы, а лишь контролируют доходы от ее продажи

Соединенные Штаты Америки (США) не крадут нефть Венесуэлы, а просто контролируют доходы от ее продажи. Об этом в разговоре с телеканалом CNBC заявил министр энергетики США Крис Райт.

Райт отметил, что он вовсе не слышал разговоров о том, что страну кто-то обвиняет в краже венесуэльской нефти.

«Конечно, если такие разговоры существуют, они не соответствуют действительности. Мы просто контролируем поступление доходов от их нефти», — пояснил Райт.

До этого Министерство энергетики Америки сообщило о начале реализации венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и других союзников.

В заявлении уточнялось, что выручка от продажи «будет распределена в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению правительства США».

Ранее в Белом доме раскрыли планы президента США Дональда Трампа по Венесуэле.