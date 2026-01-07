Реклама

00:52, 7 января 2026Мир

В Турции указали на важный сигнал для будущего России и Европы

МИД Турции: Соглашение по Украине станет определяющим для отношений РФ и Европы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Возможное соглашение по Украине позволит определить модель развития будущих отношений между Россией и Европой. С таким мнением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

«Как видим мы, это не будет просто соглашение по урегулированию конфликта на Украине в случае его подписания. В то же время это определит отношения России и Европы в предстоящем периоде», — заявил Фидан журналистам в Париже.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан отметил, что ситуация вокруг Украины близка к устойчивому миру. По заверению дипломата, на сегодняшний день стороны занимаются рассмотрением ключевых вопросов, которые могут стать основой будущего мирного соглашения. Он указал, что Анкара принимает активное участие в этом процессе.

6 января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о планах по будущему вводу многонациональных сил на Украину. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, конкретизированные договоренности о гарантиях от каждой страны сейчас есть, но пока они находятся на этапе черновиков.

