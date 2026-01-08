Девять мирных жителей погибли в ДНР после удара украинской армии по наводке волонтера

Девять мирных жителей погибли в Красноармейске Донецкой народной республики (ДНР) после ракетного удара украинской армии по многоквартирному дому. Об этом ТАСС рассказал спасенный из города Сергей Гуранич.

Как уточняется, атака велась по наводке украинского волонтера с позывным Голландец. Он приехал к девятиэтажному дому, предупредил жителей о планирующейся атаке, рассказал Гуранич. Волонтер все снимал на камеру. Всего в доме жило 30 человек. По словам спасенного, тогда эвакуировалась только 86-летняя женщина.

Он добавил, что после отъезда волонтера в дом прилетела ракета, в результате обрушились все девять этажей двух подъездов. «Это было задолго до того, как к городу подошли русские войска. И снова приехал Голландец. Говорит, мол, ребята, я же вас просил, давайте вы эвакуируетесь. Мужики, которые откапывали своих родных и близких, достали лом и лопату и сказали, что десятым ляжет в могилу. Он ретировался», — вспоминает Гуранич.

Мужчина отметил, что после удара на месте были найдены фрагменты иностранных ракет. «Это явно было по его наводке, и не первый раз», — заключил спасенный.

Ранее мирный житель погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском регионе. Речь шла о Белгородской области.