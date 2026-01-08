Дипслужба ЕС не смогла назвать 19 стран, на которых якобы нападала Россия

Дипломатическая служба Европейского союза (ЕС) не смогла назвать 19 стран, на которые, по мнению ее шефа Каи Каллас, Россия якобы «нападала за последние 100 лет, причем на некоторые по 3-4 раза». Об этом в социальной сети X заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, который направил в службу запрос.

Он попросил дипломатов предоставить список этих 19 стран. В ответе службы ЕС, датированном 7 января, говорится, что «в течение последних 100 лет Россия — а до этого СССР — предпринимали неспровоцированные акты агрессии».

«Включая вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за ее пределами. Упоминание об этом должно подчеркивать системный и продолжающийся характер этих актов агрессии», — говорится в письме.

При этом европейские дипломаты не упомянули ни одной страны, на которую якобы напала Россия.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что за последние 100 лет никто из соседствующих с Россией стран якобы на нее не нападали, в то время как РФ «вторглась» на территорию 19 государств-соседей. В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова захотела передать коллеге переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии.