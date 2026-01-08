Дипломатическая служба Европейского союза (ЕС) не смогла назвать 19 стран, на которые, по мнению ее шефа Каи Каллас, Россия якобы «нападала за последние 100 лет, причем на некоторые по 3-4 раза». Об этом в социальной сети X заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, который направил в службу запрос.
Он попросил дипломатов предоставить список этих 19 стран. В ответе службы ЕС, датированном 7 января, говорится, что «в течение последних 100 лет Россия — а до этого СССР — предпринимали неспровоцированные акты агрессии».
«Включая вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за ее пределами. Упоминание об этом должно подчеркивать системный и продолжающийся характер этих актов агрессии», — говорится в письме.
При этом европейские дипломаты не упомянули ни одной страны, на которую якобы напала Россия.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что за последние 100 лет никто из соседствующих с Россией стран якобы на нее не нападали, в то время как РФ «вторглась» на территорию 19 государств-соседей. В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова захотела передать коллеге переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии.