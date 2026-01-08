Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:33, 8 января 2026Интернет и СМИ

Еврокомиссия обвинила X и Grok в создании антисемитского и педофильского контента

ЕК обвинила X и Grok в создании антисемитского и педофильского контента
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) обвинила Grok в создании при помощи чат-бота X антисемитского и педофильского контента. Об этом сообщает ТАСС.

«Это нелегально, и мы относимся к этому очень серьезно. Мы потребовали от X сохранять все внутренние документы, имеющие отношение к Grok, до конца этого года», — заявила ЕК.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, что модель искусственного интеллекта Grok, разработанная принадлежащей бизнесмену Илону Маску компанией xAI, на протяжении нескольких дней по запросу пользователей генерировала и размещала на странице в соцсети X детскую порнографию.

В декабре Маск назвал Европу Четвертым рейхом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц заявил о необходимости согласия России на размещение западных сил на Украине

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Летевший в Россию из ОАЭ самолет подал сигнал бедствия

    Путин помиловал осужденного за шпионаж француза

    В Киеве призвали жителей запасаться свечами и заряжать пауэрбанки

    Около здания Мосгорсуда самосвал сбил пешехода

    На Западе указали на лицемерную политику Европы в отношении России

    Военкор обратился к Мерцу фразой «Что ж ты, канцлер, сдал назад?»

    Месторождение «Лукойла» решили национализировать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok