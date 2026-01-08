Итальянца не пустили на Украину на собственную свадьбу за поддержку России и Путина

Украина запретила въезд итальянцу из-за заявлений в поддержку России

Итальянца не пустили на Украину из-за пророссийских взглядов и заявлений в поддержку Москвы. Об этом сообщает «Страна.ua».

Мужчина по имени Рокко ехал на автобусе из Милана вместе с невестой на собственную свадьбу. На его высказывания пожаловалась другая пассажирка. Дарья написала в соцсетях, что итальянец начал критиковать Украину и президента Владимира Зеленского и рассказывать, что он уважает российского лидера Владимира Путина.

История стала вирусной еще до приезда автобуса и на границе итальянца уже ждали пограничники. В Украину его не пустили. Как заявил спикер Госпогранслужбы Александр Демченко, въезд для мужчины запрещен на три года.

«Перед этим я сделала ему комплимент, потому что увидела, что он в вышиванке, я слышала, что он итальянец, потому что он говорил по-итальянски. Он сказал, что вышиванку подарила ему жена. Они ехали в Украину, чтобы пожениться», – рассказала Дарья.

Но позже мужчина начал делиться своими пророссийскими взглядами и начался конфликт. Конфликтовал Рокко не только с Дарьей, но и другими пассажирами. На него пожаловались водителю, тот поддержал решение обратиться к пограничникам.

