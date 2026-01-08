Реклама

Экономика
14:03, 8 января 2026

Категорию россиян обложили НДФЛ по ставке 30 процентов

Госдума: С 1 января для иноагентов действует ставка НДФЛ в размере 30 %
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

С 1 января 2026 года одну категорию россиян — иностранных агентов — обязали платить налог на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 30 процентов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Для лиц, признанных иностранными агентами, теперь действует единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 30 процентов», — говорится в публикации.

Там отмечается, что иноагенты также лишились некоторых налоговых льгот. Новые нормы заработали с 1 января 2026 года.

В декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» обвинила иноагентов в «подхрюкивании подсвинкам».

В сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об иноагентах могут ужесточать и дальше.

