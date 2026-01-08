Категорию россиян обложили НДФЛ по ставке 30 процентов

Госдума: С 1 января для иноагентов действует ставка НДФЛ в размере 30 %

С 1 января 2026 года одну категорию россиян — иностранных агентов — обязали платить налог на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 30 процентов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Для лиц, признанных иностранными агентами, теперь действует единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 30 процентов», — говорится в публикации.

Там отмечается, что иноагенты также лишились некоторых налоговых льгот. Новые нормы заработали с 1 января 2026 года.

В декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» обвинила иноагентов в «подхрюкивании подсвинкам».

В сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об иноагентах могут ужесточать и дальше.