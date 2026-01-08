Китай осудил захват российского нефтяного танкера

Мао Нин: Захватом российского нефтяного танкера США нарушили международное право

Захватом российского нефтяного танкера США нарушили международное право. Действия американской стороны осудила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее цитирует ТАСС.

По словам дипломата, Соединенные Штаты захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право. Китай выступает против подобных действий.

Незадолго до этого Мао Нин также отреагировала на выступление американского сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), который заявил, что президент страны Дональд Трамп поддержал ужесточение санкционного режима в отношении РФ.

«После очень продуктивной встречи сегодня с президентом Трампом по ряду вопросов он одобрил двухпартийный законопроект о санкциях против России, над которым я работал месяцами вместе с сенатором Блументалем и многими другими», — отметил сенатор.

По словам представителя дипведомства, КНР против незаконных односторонних санкций США в отношении России.