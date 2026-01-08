В Китае выступили против новых санкций США в отношении России

Мао Нин: Китай против незаконных односторонних санкций США в отношении России

Китай выступает против незаконных односторонних санкций США в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводит ТАСС.

Дипломат отреагировала на выступление американского сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), который заявил, что президент страны Дональд Трамп поддержал ужесточение рестрикций в отношении РФ.

«Китай выступает против новых санкций США в отношении России, предложенных американским президентом Дональдом Трампом», — подчеркнула Мао Нин.

По словам Грэма, голосование по законопроекту может пройти уже на следующей неделе. Он его ждет с нетерпением.

«После очень продуктивной встречи сегодня с президентом Трампом по ряду вопросов он одобрил двухпартийный законопроект о санкциях против России, над которым я работал месяцами вместе с сенатором Блументалем и многими другими», — отметил сенатор.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск призвал оказывать большее санкционное давление на Россию ради мирного урегулирования конфликта на Украине.