Россия
09:43, 8 января 2026Россия

МИД призвал Вашингтон не мешать возвращению россиян с захваченного нефтетанкера

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Hakon Rimmereid / Reuters

МИД призвал Вашингтон не мешать возвращению россиян с захваченного нефтяного танкера. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет про танкер «Маринера», который был захвачен США в Северной Атлантике. Источник сообщил, что с учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан МИД требует от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

7 января американские военные захватили в Северной Атлантике танкер Marinera, который несколько недель шел под российским флагом после того, как смог прорваться через морскую блокаду Венесуэлы.

Журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что американские военные поднялись на борт танкера, который шел под российским флагом.

