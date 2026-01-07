Marinera — нефтяной танкер, ранее известный под названием Bella 1. Изначально судно находилось под флагом Панамы и, по мнению властей США, использовалось для перевозок подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы. В 2024 году этот танкер был включен в санкционный список США за предполагаемую причастность к контрабанде нефти, выручка от торговли которой шла на финансирование «Хезболлы» и Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Середина декабря 2025 года. Военно-морские силы и Береговая охрана США организовали морскую блокаду Венесуэлы в Карибском море и начали задерживать танкеры, которые, как считают американские власти, перевозят подсанкционную нефть. Будучи пустым, Bella 1 направлялся в Венесуэлу для погрузки и привлек внимание Береговой охраны США, которая попыталась перехватить его. Экипаж судна не подчинился требованиям, прорвался через блокаду и направился в северную часть Атлантического океана.

31 декабря. Неназванный американский чиновник сообщил, что после столкновения с флотом США экипаж Bella 1 нарисовал на борту танкера российский флаг и заявил о российской принадлежности судна. На тот момент его уже 10 дней преследовал корабль Береговой охраны США.

1 января. В открытых источниках появились данные, согласно которым Bella 1 сменил название на Marinera и получил порт приписки Сочи, то есть действительно стал российским прямо на ходу. Согласно международному морскому праву, суда, плавающие под флагом определенной страны, находятся под исключительной юрисдикцией и защитой этого государства, которое, среди прочего, имеет право защищать это судно в открытом море как часть своей территории, в том числе силовыми методами.

Позднее, после задержания танкера, Минтранс РФ заявил, что судно еще 24 декабря получило временное разрешение на плавание под флагом России.

5-6 января. Marinera продолжил движение на север Атлантики. К его сопровождению подключился британский разведывательный самолет. За несколько дней до этого на базу в Великобритании была доставлена авиационная техника подразделений спецназа США, в том числе вертолеты, предназначенные для переброски морского десанта и борьбы с надводными целями.

Вместе с тем в американских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что навстречу танкеру отправлены силы ВМФ России, в том числе неназванная подводная лодка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

7 января. На борт Marinera высадились бойцы американского спецназа. Европейское командование Вооруженных сил США подтвердило захват судна. Танкер следует в один из портов Шотландии. Его экипаж могут доставить в США для уголовного преследования, но пока этот вопрос не решен.

По версии Белого дома, танкер является частью «теневого флота» Венесуэлы и перевозил венесуэльскую нефть в нарушение американских санкций. Кроме того, власти США считают, что Marinera не принадлежит никакой конкретной стране, и что они имеют право захватывать любые танкеры, участвующие в перевозке венесуэльской нефти.

Общее количество танкеров, захваченных американскими военными, достигло четырех, включая Marinera. По данным американских СМИ, оказавшиеся у берегов Венесуэлы танкеры массово начинают менять флаг на российский.