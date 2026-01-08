Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 8 января 2026Бывший СССР

На Украине мобилизовали мужчину без части тела

Минобороны России: На Украине мобилизовали мужчину без пальца
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине мобилизовали мужчину без части тела — большого пальца. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ.

«Меня призвали в армию без большого пальца. При этом я не проходил медицинского освидетельствования нигде», — рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

По словам мужчины, на фронте его заставили восстанавливать одну из позиций ВСУ, однако ремонтировать там было нечего и нечем. Пленный также отметил высокий уровень потерь среди личного состава ВСУ.

Незадолго до этого РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщили, что российские военнослужащие взяли в плен боевика 253-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Арей».

В январе украинский военнослужащий Юрий Коновалов рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) ловят украинцев у банкоматов, чтобы снизить вероятность побега.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны Дании подтвердило готовность ударить по контингенту США

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Умер актер из «Рэкетира» Мурат Бисембин

    Тело российского журналиста нашли во Франции

    В России отреагировали на призыв Зеленского к США захватить Кадырова как Мадуро

    В украинском городе объявили ЧС национального уровня

    Раскрыты потери украинской армии за сутки на всех направлениях СВО

    Названы главные фавориты хоккейного турнира Олимпиады-2026

    Раскрыт состав экипажа захваченного США танкера Marinera

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok