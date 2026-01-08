На Украине мобилизовали мужчину без части тела

Минобороны России: На Украине мобилизовали мужчину без пальца

На Украине мобилизовали мужчину без части тела — большого пальца. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ.

«Меня призвали в армию без большого пальца. При этом я не проходил медицинского освидетельствования нигде», — рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

По словам мужчины, на фронте его заставили восстанавливать одну из позиций ВСУ, однако ремонтировать там было нечего и нечем. Пленный также отметил высокий уровень потерь среди личного состава ВСУ.

Незадолго до этого РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщили, что российские военнослужащие взяли в плен боевика 253-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Арей».

В январе украинский военнослужащий Юрий Коновалов рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) ловят украинцев у банкоматов, чтобы снизить вероятность побега.