Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:07, 8 января 2026

Военный ВСУ из батальона «Арей» попал в плен Российской армии

РИА Новости: Российские военнослужащие взяли в плен боевика батальона ВСУ «Арей»
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военнослужащие взяли в плен боевика 253-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Арей». Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в силовых структурах, военный попал в плен в Сумской области. Вместе с ним взяли в плен еще двух украинских военнослужащих.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о воюющих в Сумской области колумбийских наемницах. По его словам, украинское командование относится к наемникам лучше, чем к собственным бойцам.

«В 117-й бригаде были колумбийцы, среди них даже встречались женщины. И все заступали на передовую. Насколько я знаю, командование к ним относилось чуть лучше, чем к нашим солдатам», — отметил украинский военный.

