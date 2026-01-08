Реклама

17:55, 8 января 2026

На Западе исключили окончание конфликта на Украине

Политолог Бааб: Мирное урегулирование на Украине сейчас невозможно
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

Мирное урегулирование на Украине сейчас невозможно, поскольку «коалиция желающих» выступает за продолжение борьбы между Москвой и Киевом. Об этом заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По оценке эксперта, продолжение конфликта является вопросом выживания для лидера Украины, которого политолог отнес к представителю военной диктатуры.

Бааб уверен, что конфликт на Украине является следствием противостояния между угасающим однополярным миром и набирающими силу многополярным миропорядком. «Конфликт на Украине — это только одно из полей боя в глобальной войне», — считает эксперт.

В декабре Бааб заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в крайне опасном положении. В связи с этим он при поддержке американского спецназа может сбежать из страны.

Также эксперт предположил, что после прекращения конфликта с Россией жизни Зеленского будет грозить опасность из-за ультраправых сил.

