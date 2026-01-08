The Times: Пустые обещания Европы по Украине демонстрируют слабость Запада

На Западе обеспокоились крахом репутации Европы из-за конфликта на Украине. По мнению журналистов газеты The Times, пустые обещания «коалиции желающих» демонстрируют лишь слабость и приближают крах НАТО.

В статье отмечается, что европейцы обещают Киеву предоставить силы, которых у них нет, чтобы обеспечить план, который еще не разработан. При этом он одобрен США, которые, по мнению обозревателей, больше не являются союзником ЕС, для сдерживания России, обладающей куда большей волей.

«Мы просто подкладываем остатки нашей репутации в костер и подаем [президенту России Владимиру] Путину спички», — считает газета.

В материале говорится, что недавний саммит в Париже подается как дипломатический прорыв, однако на самом деле озвученные там расплывчатые условия не способны оказать никакого влияния на Россию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Церемония прошла в рамках заседания так называемой «коалиции желающих».

