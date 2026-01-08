На Западе предрекли провал любым переговорам по Украине без участия России

Подполковник Дэвис предрек провал любым переговорам по Украине без участия РФ

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X предрек провал любым переговорам по Украине без участия России.

«Эти встречи обречены на провал с самого начала. Вы не продвинулись по пути к миру, если даже не разговариваете с российской стороной», — отметил офицер.

Он добавил, что мирный план из 20 пунктов не имеет значения, если он не учитывает ключевые требования Москвы, поскольку для достижения мира необходимо согласие обеих сторон на одни условия. Дэвис выразил мнение, что без обсуждения спорных пунктов встречи являются показухой, а не шагом к миру.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что размещение западных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. Он объяснил, что порядок действий при формировании и развертывании многонациональных сил Запада должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение о мире с Москвой.