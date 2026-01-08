Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:07, 8 января 2026Мир

На Западе предрекли провал любым переговорам по Украине без участия России

Подполковник Дэвис предрек провал любым переговорам по Украине без участия РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X предрек провал любым переговорам по Украине без участия России.

«Эти встречи обречены на провал с самого начала. Вы не продвинулись по пути к миру, если даже не разговариваете с российской стороной», — отметил офицер.

Он добавил, что мирный план из 20 пунктов не имеет значения, если он не учитывает ключевые требования Москвы, поскольку для достижения мира необходимо согласие обеих сторон на одни условия. Дэвис выразил мнение, что без обсуждения спорных пунктов встречи являются показухой, а не шагом к миру.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что размещение западных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. Он объяснил, что порядок действий при формировании и развертывании многонациональных сил Запада должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение о мире с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Стало известно о страшных темпах роста кладбищ для солдат ВСУ

    Снежная буря накрыла Москву

    США предложили выплаты жителям Гренландии взамен на их отделение от Дании

    Немецкий политик пообещала побриться налысо в случае провала на выборах

    Трех украинок обвинили в хулиганстве за прослушивание русских песен

    Посольство США в Киеве предупредило о возможном серьезном воздушном ударе в ближайшие дни

    Стало известно о продвижении российских военных в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok