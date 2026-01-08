Реклама

00:27, 8 января 2026

На Западе рассказали о насмешившем русских Зеленском

Политолог Валль: Отсутствие результата на переговорах с Зеленским смешит русских
Марина Совина
Фото: www.capitalpictures.com / Global Look Press

Результаты последней встречи «коалиции желающих» в Париже подчеркивают бессилие европейцев. И это только смешит русских, рассказал французский политолог Александр дель Валль в эфире местного телеканала CNEWS.

«Либо украинцы сдадутся, либо русские продолжат отвоевывать позиции. И им грустно, потому что они застряли в гордиевом узле, у них дилемма — либо мы проиграем, либо мы потеряем все, но проиграем в любом случае», — отметил эксперт.

Валль подчеркнул, что иногда ставит себя на место Зеленского, и «это кошмарная ситуация». А европейцы продолжают давать обещания, но ничего не могут сделать, посетовал политик. Эксперт подчеркнул, что именно Европа в этом случае оказалась козлом отпущения.

«Все это смешит русских. Да и американцев тоже», — подытожил политолог.

Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что украинский конфликт может завершиться в течение полугода. Он рассказал об этом во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

7 января Зеленский прибыл на Кипр. Отмечалось, что политик встретится с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и архиепископом Георгием.

