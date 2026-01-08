На Западе заявили о скором резком ухудшении положения Украины на фронте

Кошкович: Дела у украинцев пойдут совсем плохо в зоне СВО уже в ближайшее время

Украина рискует уже в самое ближайшее время столкнуться с большими проблемами на фронте, одной из причин станет обострение международной обстановки и подготовка стран Европы к конфронтации с Соединенными Штатами Америки (США). Такое мнение высказал в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Начиная примерно с сегодняшнего дня дела у украинцев пойдут совсем плохо. Ситуация настолько ухудшится, что через пару дней я, вероятно, почувствую к ним искреннее сочувствие», — написал Кошкович.

Аналитик также отметил, что несмотря на всю шаткость своего положения, президент Украины Владимир Зеленский выживет, и это станет «целенаправленной формой наказания».

Ранее в США заявли о том, что на фоне происходящего в последние дни обострения международной обстановки украинская ситуация буквально может уничтожить НАТО.

