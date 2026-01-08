Реклама

Экономика
13:48, 8 января 2026

Названа самая дорогая покупка на Wildberries в 2025 году

Самой дорогой покупкой на Wildberries стала квартира за 11 миллионов рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Michael Dechev / Shutterstock / Fotodom  

Названа самая дорогая покупка на Wildberries в 2025 году. Ею стала квартира за 11 миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

Рейтинг составила РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ). Квартира была продана девелоперской компанией «Самолет» через раздел «Новостройки», запущенный на маркетплейсе летом 2025 года. Еще одной категорией дорогостоящих покупок на Wildberries стали автомобили, в прошедшем году Changan UNI-K в комплектации Tech купили за почти 4,3 миллиона рублей, Changan CS95 — за 4,25 миллиона рублей. В тройку также вошел кроссовер Volkswagen Tharu, приобретенный за 4,25 миллиона рублей.

Среди других категорий самой дорогой покупкой оказался квадроцикл для взрослых Segway AT10 LXW MUD (1 299 999 рублей), процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM (997 488 рублей), 3D-сканер AutoScan-DS-EX (982 638 рублей) и колесный погрузчик с бортовым поворотом XT26-7 (799 999 рублей). Также в 2025 году за 800 тысяч рублей на Wildberries приобрели шубу из натуральной норки.

Ранее сообщалось, что Wildberries решил с нового 2026 года запустить сервис такси в России. В настоящее время ведется набор водителей.

