Немецкий политик пообещала побриться налысо в случае провала на выборах

Генсек СвДП Бюттнер пообещала побриться налысо в случае провала на выборах

Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер, избранная на свой пост в мае 2025 года, в интервью изданию Schwäbische Zeitung пообещала побриться налысо в случае провала на выборах в ландтаг (региональный парламент) земли Баден-Вюртемберг.

«Я люблю свои волосы. Но если мы не пройдем в ландтаг, я обрею голову под ноль. Радикально», — заявила политик.

Она выразила уверенность, что ей не придется этого делать, поскольку партия преодолеет необходимый барьер в пять процентов голосов. Выборы ожидаются 8 марта 2026 года.

По данным октябрьских опросов, рейтинг СвДП в Баден-Вюртемберге составляет пять процентов, ниже он у партии Сары Вагенкнехт — три процента. Лидирует в регионе Христианско-демократический союз (ХДС) с предварительными 26 процентами, на втором месте «Альтернатива для Германии» — 21 процент, замыкают тройку «Зеленые» — 20 процентов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ситуацию в немецкой экономике критической и предрек, что предстоящий год будет «очень трудным».

