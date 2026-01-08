Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 8 января 2026Мир

Немецкий политик пообещала побриться налысо в случае провала на выборах

Генсек СвДП Бюттнер пообещала побриться налысо в случае провала на выборах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николь Бюттнер

Николь Бюттнер. Фото: James Zabel / Globallookpress.com

Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер, избранная на свой пост в мае 2025 года, в интервью изданию Schwäbische Zeitung пообещала побриться налысо в случае провала на выборах в ландтаг (региональный парламент) земли Баден-Вюртемберг.

«Я люблю свои волосы. Но если мы не пройдем в ландтаг, я обрею голову под ноль. Радикально», — заявила политик.

Она выразила уверенность, что ей не придется этого делать, поскольку партия преодолеет необходимый барьер в пять процентов голосов. Выборы ожидаются 8 марта 2026 года.

По данным октябрьских опросов, рейтинг СвДП в Баден-Вюртемберге составляет пять процентов, ниже он у партии Сары Вагенкнехт — три процента. Лидирует в регионе Христианско-демократический союз (ХДС) с предварительными 26 процентами, на втором месте «Альтернатива для Германии» — 21 процент, замыкают тройку «Зеленые» — 20 процентов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ситуацию в немецкой экономике критической и предрек, что предстоящий год будет «очень трудным».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Стало известно о страшных темпах роста кладбищ для солдат ВСУ

    Снежная буря накрыла Москву

    США предложили выплаты жителям Гренландии взамен на их отделение от Дании

    Немецкий политик пообещала побриться налысо в случае провала на выборах

    Трех украинок обвинили в хулиганстве за прослушивание русских песен

    Посольство США в Киеве предупредило о возможном серьезном воздушном ударе в ближайшие дни

    Стало известно о продвижении российских военных в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok