Россия
16:52, 8 января 2026Россия

Около здания Мосгорсуда самосвал сбил пешехода

Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Агентство "Москва"»

Около здания Мосгорсуда на Богородском Валу самосвал сбил пешехода. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство «Москва».

В настоящее время обстоятельства смертельной аварии устанавливают следственно-оперативная группа и ГИБДД.

В декабре Telegram-канал «78 | Новости» заметил, что в Ленинградской области 18-летнего парня два раза подряд сбили на трассе Песочное — Киссолово.

В том же месяце суд в Новосибирске отпустил из-под ареста 19-летнего водителя, который в пьяном виде и на арендованном автомобиле сбил людей на остановке.

