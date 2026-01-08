Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:19, 8 января 2026Мир

Раскрыто два жестких инструмента политики Трампа

В РАН заявили, что угрозы и ультиматумы будут основным инструментом политики США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: www.capitalpictures.com / Global Look Press

Ультиматумы и угрозы будут основным инструментом внешней политики президента США Дональда Трампа в 2026 году. Об этом говорится в докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН, передает РИА Новости.

Кроме того, авторы уточнили, что угрозы будут сочетать с гибким подходом, если это позволит продемонстрировать избирателям какие-либо внешнеполитические победы.

Также в документе подчеркивается, что Штаты продолжат применять таможенные пошлины, экспортные и инвестиционные ограничения — она нужны для принуждения других стран «к заключению асимметричных сделок» в интересах страны.

Ранее Дональд Трамп не исключил возможное проведение военной операции в Колумбии по примеру Венесуэлы из-за производства кокаина в Латинской Америке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    На Западе обратили внимание на признание Европы об отношениях с США

    Четырех депутатов Госдумы РФ пригласили в Вашингтон

    В США заявили о возможном уничтожении НАТО

    В США назвали последствия для миграционной службы после убийства женщины

    Раскрыто два жестких инструмента политики Трампа

    Трамп раскрыл детали разговора с президентом Колумбии

    В Китае рассказали об ударе Путина в самую суть НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok