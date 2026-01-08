Раскрыто два жестких инструмента политики Трампа

В РАН заявили, что угрозы и ультиматумы будут основным инструментом политики США

Ультиматумы и угрозы будут основным инструментом внешней политики президента США Дональда Трампа в 2026 году. Об этом говорится в докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН, передает РИА Новости.

Кроме того, авторы уточнили, что угрозы будут сочетать с гибким подходом, если это позволит продемонстрировать избирателям какие-либо внешнеполитические победы.

Также в документе подчеркивается, что Штаты продолжат применять таможенные пошлины, экспортные и инвестиционные ограничения — она нужны для принуждения других стран «к заключению асимметричных сделок» в интересах страны.

Ранее Дональд Трамп не исключил возможное проведение военной операции в Колумбии по примеру Венесуэлы из-за производства кокаина в Латинской Америке.