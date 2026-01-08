Реклама

Сальдо сообщил об атаке украинских БПЛА

Сальдо: БПЛА ВСУ попытались атаковать Херсонскую область
Евгений Силаев
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Херсонскую область, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий», — написал губернатор Херсонской области.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в Белгородской области. В результате на территории загорелись несколько резервуаров.

Позднее украинский дрон сбили в Воронежской области.

