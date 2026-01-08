Реклама

06:06, 8 января 2026Мир

США пообещали взять контроль над Кубой и Никарагуа

Сенатор Скотт: США намерены взять Латинскую Америку под полный контроль
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рик Скотт

Рик Скотт. Фото: Marco Bello / Reuters

Сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире Fox Business заявил, что Cоединенные Штаты намерены взять Латинскую Америку под полный контроль.

«Мы установим порядок на Кубе, а Никарагуа тоже станет нашей. В следующем году у нас будет новый президент в Колумбии», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможное проведение военной операции в Колумбии по примеру Венесуэлы из-за производства кокаина в Латинской Америке.

6 января европейские лидеры сплотились вокруг Дании и призвали американского лидера Дональда Трампа уважать границы на фоне интереса США к Гренландии. Документ с соответствующим содержанием подписали главы Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании. Они предупредили, что существующие границы не подлежат обсуждению.

