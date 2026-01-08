Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:42, 8 января 2026Мир

США предложили выплаты жителям Гренландии взамен на их отделение от Дании

Reuters: США предложили выплаты гренландцам взамен на их отделение от Дании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

США обсуждают возможные выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав Штатов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех информированных источников.

«Американские чиновники обсуждали отправку крупных сумм гренландцам в рамках своих попыток убедить их отделиться от Дании и потенциально присоединиться к США», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, хотя точная сумма таких выплат не была установлена, речь могла идти о размере от 10 до 100 тысяч долларов на человека. Источник также отметил, что, несмотря на то, что эта идея не новая, в последние дни американские власти начали рассматривать ее более внимательно и серьезно.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию, то он будет одним из величайших лидеров США и войдет в историю. Он отметил, что заявлениями о значении Гренландии для США Трамп «играет на повышение».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Стало известно о страшных темпах роста кладбищ для солдат ВСУ

    Снежная буря накрыла Москву

    США предложили выплаты жителям Гренландии взамен на их отделение от Дании

    Немецкий политик пообещала побриться налысо в случае провала на выборах

    Трех украинок обвинили в хулиганстве за прослушивание русских песен

    Посольство США в Киеве предупредило о возможном серьезном воздушном ударе в ближайшие дни

    Стало известно о продвижении российских военных в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok