США предложили выплаты жителям Гренландии взамен на их отделение от Дании

Reuters: США предложили выплаты гренландцам взамен на их отделение от Дании

США обсуждают возможные выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав Штатов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех информированных источников.

«Американские чиновники обсуждали отправку крупных сумм гренландцам в рамках своих попыток убедить их отделиться от Дании и потенциально присоединиться к США», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, хотя точная сумма таких выплат не была установлена, речь могла идти о размере от 10 до 100 тысяч долларов на человека. Источник также отметил, что, несмотря на то, что эта идея не новая, в последние дни американские власти начали рассматривать ее более внимательно и серьезно.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию, то он будет одним из величайших лидеров США и войдет в историю. Он отметил, что заявлениями о значении Гренландии для США Трамп «играет на повышение».