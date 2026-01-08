Стармер и Трамп признали необходимость сдерживать Россию в одном регионе

Стармер и Трамп по телефону обсудили сдерживание России на Крайнем Севере

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что Стармер и Трамп провели переговоры по телефону, в которых согласились «с необходимостью сдерживания <…> России на Крайнем Севере». На Даунинг-стрит объяснили это мнение якобы «все более агрессивными» действиями Москвы в этом регионе.

Стармер также подчеркнул, что европейские партнеры последнее время приложили усилия для защиты евроатлантических интересов. По его мнению, «можно сделать еще больше для охраны региона».

4 января Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам. Он объяснил это тем, что остров окружен российскими и китайскими кораблями, потому он необходим США для обороны.