23:56, 8 января 2026Мир

Стармер и Трамп признали необходимость сдерживать Россию в одном регионе

Стармер и Трамп по телефону обсудили сдерживание России на Крайнем Севере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Кир Стармер

Дональд Трамп и Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что Стармер и Трамп провели переговоры по телефону, в которых согласились «с необходимостью сдерживания <…> России на Крайнем Севере». На Даунинг-стрит объяснили это мнение якобы «все более агрессивными» действиями Москвы в этом регионе.

Стармер также подчеркнул, что европейские партнеры последнее время приложили усилия для защиты евроатлантических интересов. По его мнению, «можно сделать еще больше для охраны региона».

4 января Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам. Он объяснил это тем, что остров окружен российскими и китайскими кораблями, потому он необходим США для обороны.

