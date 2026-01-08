Реклама

Тело российского журналиста нашли во Франции

Тело российского журналиста нашли возле дома в пригороде Парижа
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: LongJon / Shutterstock / Fotodom  

Тело российского журналиста нашли возле многоквартирного дома в Медоне, пригороде Парижа. Об этом сообщает местная газета Le Figaro со ссылкой на источник в французской полиции.

Уточняется, что бездыханного россиянина обнаружили 6 января под окнами его квартиры на седьмом этаже. Рассматривается версия о самоубийстве. У окна стоял стул, в квартире полицейские нашли множество лекарств в мусорном ведре.

Французские медиа приводят информацию о месте рождения россиянина — оно указано в статье как Krachorpok. Также сообщается, что ему было 38 лет. По данным живущего во Франции журналиста Дениса Балашова, речь идет о журналисте Евгении Сафронове.

Балашов отметил, что Сафронов уехал из России до 2022 года — после признания медиа, в котором он работал, иноагентом. Полгода назад журналист обосновался в Париже. «Находился в депрессии. Ровно неделю назад сообщил о взломе своих телефонов, соцсетей, мессенджеров, аккаунта на Госуслугах, что окончательно выбило его из равновесия», — заключил Балашов.

Ранее в Испании обнаружили мертвым бывшего высокопоставленного чиновника МВД Украины Игоря Грушевского. Тело украинца нашли в бассейне возле жилого комплекса Cala Alta в Вильяхойосе.

