На Западе узнали истории украинских новобранцев моложе 24 лет. Каким был их боевой путь и почему никого из них уже нет в рядах ВСУ

Reuters: Ни один из 11 новобранцев ВСУ от 18 до 24 лет не находится на фронте

Ни один из 11 новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в возрасте от 18 до 24 лет, добровольно заключивших соответствующий контракт весной, в настоящий момент не находится на фронте. Истории украинских военнослужащих отследило агентство Reuters.

Журналисты наблюдали за 11 юношами, заключившими контракт «18-24» с Министерством обороны Украины сразу после запуска соответствующей программы в феврале 2025 года. Украинцы стали одними из первых военнослужащих в возрасте 18-24 лет, прошедших краткосрочную подготовку и отправившихся на фронт в составе 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ.

По состоянию на декабрь из 11 человек:

четверо были тяжело ранены;

трое пропали без вести;

двое совершили самовольное оставление части (СОЧ);

один заработал тяжелое заболевание;

один покончил с собой.

Военнослужащие 28-й ОМБр ВСУ в ходе учебной подготовки, 4 апреля 2025 года Фото: Gleb Garanich / Reuters

Что говорят бойцы и их родственники?

Как рассказал Reuters 20-летний Павел Брошков, почти сразу после отправки на фронт в середине июня он получил ранение на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики (ДНР) и отправился проходить лечение. Его сослуживец с позывным Кузьма, также получивший тяжелое ранение, рассказал, что его до сих пор преследуют кошмары, связанные с коротким боевым опытом.

18-летний Юрий Бобрышев, также проходивший службу в 28-й ОМБр, вскоре после прибытия на фронт покинул часть из-за разногласий с командирами, а впоследствии выехал за пределы Украины. При этом юноша допускает возможность возвращения в ряды ВСУ, но уже в составе другого подразделения.

Я пожалел, что подписал контракт. Думал, попробую, заработаю бонусные деньги. Но вышло наоборот Юрий Бобрышев бывший военнослужащий ВСУ

Собеседники Reuters также рассказали о случае самоубийства в подразделении и предоставили журналистам материалы дела по факту происшествия. Однако подконтрольное Киеву управление Национальной полиции Украины по Донецкой области отказалось комментировать инцидент.

Супруга Брошкова 19-летняя Кристина отметила изменившийся характер мужа после боевых действий и потерю им почти всех сослуживцев. «Было бы лучше, если бы этого контракта вообще не существовало», — добавила девушка.

Столько молодых людей погибло, а им всего 18 лет. Думаю, им еще нужно учиться и взрослеть Кристина Брошкова супруга бывшего военнослужащего

Бывший военнослужащий ВСУ Павел Брошков, Одесса, 13 августа 2025 года Фото: Thomas Peter / Reuters

Как работает контракт «18-24»?

11 февраля Министерство обороны Украины запустило набор в ВСУ добровольцев от 18 до 24 лет по «молодежному» контракту на один год. «Проект открывает для добровольцев в возрасте 18-24 года новые возможности: достойное денежное вознаграждение, профессиональную боевую выучку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия», — подчеркнули в ведомстве.

47 лет — средний возраст военнослужащих ВСУ, по данным Reuters

Первоначально новобранцы в возрасте до 25 лет могли попасть только в шесть бригад ВСУ:

72-я ОМБр имени Черных Запорожцев;

95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада;

92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;

10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс»;

38-я отдельная бригада морской пехоты «Церберы»;

28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Добровольцам пообещали целый ряд льгот во время службы и после завершения контракта:

выплаты до 2 миллионов гривен (3,6 миллиона рублей) в течение срока контракта;

ипотеку без процентов после окончания контракта;

компенсацию на аренду жилья во время службы;

бесплатные медицинское обеспечение и проезд, а также коммунальные льготы;

обучение за государственный счет после завершения контракта;

возможность выехать за границу после одного года службы.

Однако позже в программу были включены другие подразделения — например, Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, создателем которой является основатель «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ряд частей из списка участвовали в боях на самых ожесточенных участках фронта, например, на красноармейском (покровском) направлении в ДНР

При этом «Страна.ua» отметила, что отслужившие по молодежному контракту в ВСУ могут быть мобилизованы после завершения контракта. Согласно действующему законодательству, после истечения срока контракта военнообязанные возвращаются на воинский учет и сразу же могут быть вновь призваны.

В июле кабинет министров Украины предложил давать отсрочку от мобилизации мужчинам от 18 до 24 лет, которые отслужили в ВСУ год по контракту. Инициатива была одобрена в первом чтении 4 ноября, однако ей еще предстоит пройти второе (окончательное) чтение.

3 сентября заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса опроверг возможное снижение мобилизационного возраста с 25 до 18 лет из-за нехватки личного состава. Он заявил, что ВСУ ведут набор добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет в рамках соответствующей программы.

Сестра пропавшего военнослужащего 28-й ОМБр ВСУ Евгения Ющенко Алина, Киев, 25 октября 2025 года Фото: Anna Voitenko / Reuters

Как власти Украины пытаются привлечь новобранцев?

Запуск программы контрактов «18-24» привел к волне креатива со стороны отдельных украинских подразделений: например, 4-я бригада оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины запустила рекламную кампанию в стиле популярной серии игр Grand Theft Auto (GTA), предлагая получить новобранцам «миссию на миллион». Бригада опубликовала в соцсетях видеоролик в стиле трейлеров игр серии, а также арендовала билборды в крупнейших городах страны.

Кадр: Telegram-канал «Фокус: аналітика, статті»

В сентябре Генеральный штаб ВСУ официально сообщил о первом наборе девушек на службу для молодых людей по контракту. Девушки отправились на фронт в качестве операторов дронов в составе 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и прослужат два года вместо положенного для пехотинцев одного.

Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») начал агитировать геймеров променять игры на службу в ВСУ. В военкомате отнесли к плюсам военной службы высокую зарплату, признание от государства и «возможность творить новую историю».