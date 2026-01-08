Реклама

Трамп оправдал убийство женщины сотрудником миграционной службы

Трамп: Сотрудник миграционной службы США застрелил женщину в целях самообороны
Марина Совина
Марина Совина

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social прокомментировал инцидент в Миннеаполисе.

По его словам, агент Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), застреливший женщину во время протеста, действовал в целях самообороны.

Глава Белого дома сообщил, что посмотрел запись с места происшествия. «Женщина, которая кричала, очевидно, была профессиональным агитатором, а женщина, управлявшая автомобилем, вела себя крайне агрессивно, препятствовала действиям властей и оказывала сопротивление, после чего жестоко, умышленно и яростно совершила наезд на сотрудника ICE, который, по всей видимости, выстрелил в неё в целях самообороны», — заявил американский лидер.

