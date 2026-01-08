В Миннеаполисе начались массовые протесты после убийства женщины

В Миннеаполисе начались протесты после убийства женщины сотрудником ICE

В Миннеаполисе началась массовая акция протеста на месте гибели женщины в ходе операции Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Об этом сообщает телеканал Fox News, публикуя кадры с места событий.

По данным журналистов, протестующие вытесняют из района полицейских и агентов ICE, забрасывают их снежками и наносят удары по служебным автомобилям. Один участник митинга сжег американский флаг.

В свою очередь, губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил о необходимости тщательной проверки произошедшего.

Ранее стало известно, что агент Иммиграционной и таможенной службы США застрелил женщину за рулем авто в Миннеаполисе. Как утверждалось, агенты проводили связанные с иммигрантами операции в городе. 37-летняя женщина, предположительно, «использовала свой автомобиль в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов, чтобы убить их».

В конце прошлого года Иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала созданный с помощью нейросети видеоролик с депортирующим мигрантов Санта-Клаусом.