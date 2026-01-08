В Польше захотели экстрадировать российского археолога Бутягина на Украину

В польский суд поступило ходатайство об экстрадиции археолога из РФ на Украину

Прокуратура в Польше захотела экстрадировать российского археолога Александра Бутягина на Украину. Соответствующее ходатайство было поступило в окружной суд Варшавы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ходатайство об экстрадиции Александра Бутягина, российского археолога из петербургского музея "Эрмитаж", поступило в окружной суд в Варшаве», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что суд пока получил лишь электронную версию. Печатный формат обещали доставить в пятницу, 9 января.

Бутягина задержали 11 декабря в Польше по запросу Киева и обвинили в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.