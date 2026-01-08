Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 8 января 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Киева о финализации документа по гарантиям безопасности

Депутат Журова: РФ ждет от Украины и США документ по гарантиям безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия ждет от Украины и США документ по гарантиям безопасности для Киева, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о финализации договоренностей.

«Дальше мы должны увидеть этот документ как минимум. Мы ждем его от них, потому что пока обсуждать нечего было. Поэтому как дождемся, так дальше [будем обсуждать]. Я надеюсь, что это приблизит мирные переговоры и уже окончательный документ», — заявила Журова.

Ранее Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о результатах переговоров команды страны во Франции. Украинский лидер отметил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на самом высоком уровне — с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, стране удалось объединить работу европейских и американской команд и совместно обсудить, в частности, документы по восстановлению Украины и экономическому развитию страны. Он добавил, что также обсуждались вопросы по завершению конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Стала известна причина подачи сигнала бедствия вылетевшего в Москву из Дубая самолета

    Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро перед захватом

    Лукашенко заявил об отсутствии необходимости захвата Мадуро у США

    Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса

    Россиянин не выжил при взрыве котла на мебельной фабрике

    Лукашенко прокомментировал захват российского танкера американскими военными

    В России ответили на заявление Киева о финализации документа по гарантиям безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok