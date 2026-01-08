В России ответили на заявление Киева о финализации документа по гарантиям безопасности

Депутат Журова: РФ ждет от Украины и США документ по гарантиям безопасности

Россия ждет от Украины и США документ по гарантиям безопасности для Киева, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о финализации договоренностей.

«Дальше мы должны увидеть этот документ как минимум. Мы ждем его от них, потому что пока обсуждать нечего было. Поэтому как дождемся, так дальше [будем обсуждать]. Я надеюсь, что это приблизит мирные переговоры и уже окончательный документ», — заявила Журова.

Ранее Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о результатах переговоров команды страны во Франции. Украинский лидер отметил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на самом высоком уровне — с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, стране удалось объединить работу европейских и американской команд и совместно обсудить, в частности, документы по восстановлению Украины и экономическому развитию страны. Он добавил, что также обсуждались вопросы по завершению конфликта.