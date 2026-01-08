В России снова напомнили об условии урегулирования конфликта на Украине

Захарова назвала устранение первопричин условием урегулирования на Украине

В России в очередной раз напомнили об условии урегулирования на Украине — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это устранение первопричин конфликта. Ее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова тем самым прокомментировала подписанную 6 января странами «коалиции желающих» и Киевом декларацию о «надежных гарантиях безопасности для прочного и долгосрочного мира». Представитель МИД России подчеркнула, что она рассчитана не на урегулирование, а на дальнейшую милитаризацию Украины.

«Подтверждаем также, что мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации», — заявила Захарова. Она добавила, что другими требованиями являются соблюдение прав и свобод человека, русских и русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания новых территориальных реалий.

Ранее стало известно, что США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже.