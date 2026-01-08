В США дали Европе один совет насчет Гренландии

Вэнс призвал Европу серьезно отнестись к позиции Трампа по Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о позиции американского лидера Дональда Трампа по Гренландии. Слова Вэнса приводит ТАСС.

Вэнс дал Европе один совет насчет Гренландии и призвал серьезно отнестись к позиции Трампа по этому вопросу.

«Что он [Трамп] сказал о Гренландии? Номер один: Гренландия действительно важна не только для противоракетной обороны Америки, но и для противоракетной обороны всего мира», — отметил Вэнс.

Кроме того, американский вице-президент указал на повышенный интерес к Гренландии от «враждебных противников». Известно, что на следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио намерен встретиться с руководством Дании и Гренландии для диалога по этим вопросам.

4 января Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам. Он объяснил это тем, что остров окружен российскими и китайскими кораблями, потому он необходим США для обороны.