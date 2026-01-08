Захарова высказалась о документе «коалиции желающих» и Киева

Захарова: Документ «коалиции желающих» и Киева далек от мирного урегулирования

Документ «коалиции желающих» и Киева крайне далек от мирного урегулирования. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Дипломат отметила, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности.

«Документ (...) нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта», — сказала она.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в планах «коалиции желающих» нет и намека на прекращение конфликта. Он также назвал эти страны «коалицией жаждущих войны и кровопролития».