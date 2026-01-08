Реклама

21:01, 8 января 2026Бывший СССР

Зеленский провел кадровые перестановки в регионах

Зеленский назначил новых глав ОВА в четырех регионах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hadjielia Kyriakos / Pio / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в регионах. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Так, Черновицкую областную военную администрацию (ОВА) возглавил Руслан Осипенко, Полтавскую — Виталий Дьяковнич, Днепропетровскую — Александр Ганжа, Винницкую — Наталья Заболотная.

О грядущих кадровых перестановках в регионах ранее сообщал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Он предполагал, что будет уволен глава Одесской ОВА Олег Кипер, который считался человеком экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Позже Зеленский уволил Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с поста главы Службы безопасности Украины (СБУ). Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства стал Евгений Хмара.

