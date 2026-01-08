Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:01, 8 января 2026Мир

Желание США контролировать Венесуэлу объяснили

Сантамария: США хотят контролировать Венесуэлу из-за нефти
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США хотят контролировать Венесуэлу из-за ее запасов нефти, а также из-за кризиса собственных запасов Соединенных Штатов. Об этом заявил кубинский политолог Гонсалес Сантамария в беседе с РИА Новости.

«Он уже даже открыто заявляет о своих истинных интересах в Венесуэле - это венесуэльская нефть (...) В условиях кризиса нефтяных резервов они хотят иметь под рукой легкую нефть», — объяснил Сантамария.

По его словам, США в данный момент переживают кризис своей гегемонии. Политолог подчеркнул, что в таких случаях Соединенные Штаты используют войну для отвлечения от внутренних проблем.

Ранее Минэнерго США заявило о работе с Венесуэлой над сделкой по нефти, а министр энергетики Крис Райт отметил, что нефть никто у Венесуэлы красть не собирается, просто Америка будет контролировать доходы от ее продажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Протесты охватили большую часть Ирана. Люди стреляют в силовиков, США грозят вмешательством, а аятолла готовит план побега

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Вице-президент США назвал захваченное судно Marinera «фальшивым российским танкером»

    Карлсон раскрыл неожиданные последствия операции США в Венесуэле

    Желание США контролировать Венесуэлу объяснили

    В США раскрыли настоящего главного врага России

    Венгрия заявила о новом шаге Европы к войне с Россией

    McDonald's зарегистрировала в России товарный знак

    В США рассекретили стенограммы бесед Путина и Буша-младшего в 2001 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok