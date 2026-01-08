Сантамария: США хотят контролировать Венесуэлу из-за нефти

США хотят контролировать Венесуэлу из-за ее запасов нефти, а также из-за кризиса собственных запасов Соединенных Штатов. Об этом заявил кубинский политолог Гонсалес Сантамария в беседе с РИА Новости.

«Он уже даже открыто заявляет о своих истинных интересах в Венесуэле - это венесуэльская нефть (...) В условиях кризиса нефтяных резервов они хотят иметь под рукой легкую нефть», — объяснил Сантамария.

По его словам, США в данный момент переживают кризис своей гегемонии. Политолог подчеркнул, что в таких случаях Соединенные Штаты используют войну для отвлечения от внутренних проблем.

Ранее Минэнерго США заявило о работе с Венесуэлой над сделкой по нефти, а министр энергетики Крис Райт отметил, что нефть никто у Венесуэлы красть не собирается, просто Америка будет контролировать доходы от ее продажи.