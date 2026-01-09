Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:43, 9 января 2026Спорт

Американский хоккеист рассказал об удивлении родственников от России

Хоккеист Веккьоне: Родственники в США с удивлением слушают рассказы о России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Hartline-Usa / Reuters

Американский нападающий «Барыса» Майк Веккьоне рассказал об удивлении родственников от России. Его слова приводит Metaratings.ru.

Хоккеист назвал Москву красивой, особенно на Рождество, а Казань — уютной и привлекательной, хотя и меньшего масштаба. Родственники в США с удивлением слушают его рассказы о России, а сам Веккьоне наслаждается жизнью в Астане и работой в «Барысе».

Веккьоне подчеркнул, что стиль Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отличается от Американской хоккейной лиги АХЛ: здесь больше позиционной игры, акцента на пасах с выходом из зоны и высоких скоростей с мастеровитыми исполнителями. В американской лиге хоккей более прямолинейный и наступательный.

32-летний игрок перешел в клуб в августе 2025 года после карьеры в Северной Америке. В текущем сезоне он провел 43 игры, набрав 10 голов и 17 передач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев заявил о бурном начале 2026 года

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Американский хоккеист рассказал об удивлении родственников от России

    Половина домов в Киеве осталась без тепла из-за повреждения инфраструктуры

    Разыскиваемого за вымогательство россиянина арестовали в Таиланде

    Бывший советник Трампа рассказал о коррумпированности Зеленского

    У дома в Хамовниках заметили автомобиль с Долиной

    Лурье не приняла квартиру Долиной

    Запорожец призывал лишать жизни российских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok