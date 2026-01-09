Американский хоккеист рассказал об удивлении родственников от России

Хоккеист Веккьоне: Родственники в США с удивлением слушают рассказы о России

Американский нападающий «Барыса» Майк Веккьоне рассказал об удивлении родственников от России. Его слова приводит Metaratings.ru.

​

Хоккеист назвал Москву красивой, особенно на Рождество, а Казань — уютной и привлекательной, хотя и меньшего масштаба. Родственники в США с удивлением слушают его рассказы о России, а сам Веккьоне наслаждается жизнью в Астане и работой в «Барысе».

Веккьоне подчеркнул, что стиль Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отличается от Американской хоккейной лиги АХЛ: здесь больше позиционной игры, акцента на пасах с выходом из зоны и высоких скоростей с мастеровитыми исполнителями. В американской лиге хоккей более прямолинейный и наступательный.

​

32-летний игрок перешел в клуб в августе 2025 года после карьеры в Северной Америке. В текущем сезоне он провел 43 игры, набрав 10 голов и 17 передач.