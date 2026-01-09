Реклама

Россия
15:22, 9 января 2026Россия

Бывший глава крупного российского города отправился на охоту и не выжил

Бывший глава Калининграда Любивый не выжил после несчастного случая на охоте
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Бывший глава Калининграда Евгений Любивый не выжил после несчастного случая. Как сообщает «Комсомольская правда», до этого 51-летний экс-руководитель крупного российского города отправился на охоту.

Издание со ссылкой на сведения из соцсетей уточнило, что Любивого нашли в помещении с работающей газовой горелкой. Предположительной причиной трагедии названо отравление продуктами горения.

Информацию о несчастном случае подтвердил в своем Telegram-канале глава совета депутатов Калининграда Олег Аминов. Он констатировал, что Любивый посвятил свою жизнь служению людям сначала как врач, а затем — как общественный деятель.

Любивый занимал пост главы Калининграда с сентября 2021 года по март 2023-го. До этого он возглавлял городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а также занимал должность главного внештатного специалиста — хирурга регионального Минздрава. У мужчины остались сын и дочь.

Ранее не смог пережить ДТП 39-летний глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Трагедия произошла 7 декабря на 55-м километре трассы М-12 в Нижегородской области.

