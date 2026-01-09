Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:15, 9 января 2026Мир

Евросоюзу напомнили об отсутствии систем ПВО против «Орешника»

Дмитриев: Каллас должна знать об отсутствии систем ПВО против «Орешника»
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Глава евродипломатии Кая Каллас должна быть осведомлена об отсутствии каких-либо систем противовоздушной обороны (ПВО), способных перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Орешник». Об этом в пятницу, 9 января, заявил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

Каллас «не отличается особым умом или знаниями», сказал Дмитриев. Однако ей должно быть известно о том, что в мире не существует средств ПВО, способных противостоять развивающему скорость в 10 Махов «Орешнику», заключил он. Так глава РФПИ отреагировал на заявление главы внешней политики ЕС, призвавшей снабдить Украину средствами ПВО после удара ракетой по критически важным объектам страны российскими вооруженными силами.

Ранее о неспособности украинских систем ПВО перехватывать ракеты российского комплекса «Орешник» написали журналисты The Guardian. Публикация последовала вслед за ударом по Украине в ночь на 9 января, который российская сторона назвала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский после случившегося попросил у западных государств средства для противовоздушной обороны. Помимо «Орешника», страну минувшей ночью атаковали 242 дрона и 22 крылатые ракеты, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС отреагировали на удар «Орешником» по Украине

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    В США раскрыли планы в отношении венесуэльской нефти

    Избиение девушки на свидании в ресторане Москвы попало на видео

    Евросоюзу напомнили об отсутствии систем ПВО против «Орешника»

    Кличко призвал киевлян помочь согражданам с едой и теплом

    Во Франции предложили выйти из НАТО

    Пассажиры самолета во Внуково начали задыхаться от паров химического вещества

    Лурье не получила ключи от квартиры в Москве от Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok