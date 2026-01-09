Дмитриев: Каллас должна знать об отсутствии систем ПВО против «Орешника»

Глава евродипломатии Кая Каллас должна быть осведомлена об отсутствии каких-либо систем противовоздушной обороны (ПВО), способных перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Орешник». Об этом в пятницу, 9 января, заявил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

Каллас «не отличается особым умом или знаниями», сказал Дмитриев. Однако ей должно быть известно о том, что в мире не существует средств ПВО, способных противостоять развивающему скорость в 10 Махов «Орешнику», заключил он. Так глава РФПИ отреагировал на заявление главы внешней политики ЕС, призвавшей снабдить Украину средствами ПВО после удара ракетой по критически важным объектам страны российскими вооруженными силами.

Ранее о неспособности украинских систем ПВО перехватывать ракеты российского комплекса «Орешник» написали журналисты The Guardian. Публикация последовала вслед за ударом по Украине в ночь на 9 января, который российская сторона назвала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский после случившегося попросил у западных государств средства для противовоздушной обороны. Помимо «Орешника», страну минувшей ночью атаковали 242 дрона и 22 крылатые ракеты, добавил он.