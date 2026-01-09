Реклама

Спорт
16:35, 9 января 2026Спорт

Фетисов отказался смотреть Олимпиаду

Депутат Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отказался смотреть Игры-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов назвал неуместной трансляцию соревнований на федеральных каналах, где российские спортсмены смогут участвовать только в нейтральном статусе и ограниченно. Он подчеркнул, что ему неинтересно наблюдать за Олимпиадой без значительного присутствия россиян.

В ноябре трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался об отношении к возможному отказу от трансляции в России зимних Олимпийских игр 2026 года. По его словам, в Играх нужно и участвовать, и их смотреть.

Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

