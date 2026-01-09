Реклама

МАГАТЭ начало консультации по прекращению огня в районе Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ инициировало консультации по прекращению огня у Запорожской АЭС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) инициировало консультации по созданию зоны прекращения огня у Запорожской атомной электростанции (АЭС) после повреждения ее резервной линии. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси на ее официальной странице в социальной сети X.

«МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где 2 января в результате военных действий была повреждена и отключена последняя оставшаяся резервная линия 330 кВ Запорожской АЭС со стороны Украины», — указал он.

По словам Гросси, на данный момент атомная электростанция полностью зависит от единственной функционирующей линии 750 кВ.

В конце декабря Рафаэль Гросси объявлял о перемирии России и Украины на участке фронта возле Запорожской АЭС. Это было необходимо для восстановления передачи электроэнергии на станцию.

