03:02, 9 января 2026

Полковник СБУ уличил Зеленского в попытке отвлечь общество от коррупционного скандала

Червинский: Кадровыми перестановками Зеленский отвлекает внимание от коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Полковник СБУ Роман Червинский в интервью журналисту Александру Близнюку уличил президента Украины Владимира Зеленского в попытке отвлечь общество от коррупционного скандала.

По мнению офицера, для этого глава государства устроил кадровые перестановки, в том числе назначил экс-начальника ГУР Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) новым руководителем своего офиса.

«Отвлекать внимание общества от своих коррупционных схем и скандалов, показать, что он полностью сосредоточен на войне, а все коррупционные скандалы перевести на плечи тех же самых миндичей», — считает Червинский.

Ранее Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента Украины. Сам Буданов принял предложение. Он отметил, что повышение станет шагом к решению «критически важных вопросов стратегической безопасности». Его текущая должность освободилась после того, как президент уволил бывшего главу офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

