Поражение «Челси» лишило россиянина миллиона рублей

Россиянин проиграл 500 тысяч рублей, поставив на победу «Челси» в матче АПЛ

Клиент букмекерской конторы не смог выиграть из-за поражения лондонского «Челси» от «Фулхэма» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

​Россиянин сделал ставку в 500 тысяч рублей на успех «Челси» с коэффициентом 2,08. В случае выигрыша он мог бы получить около миллиона рублей, однако «Челси» уступил сопернику.

Встреча завершилась победой «Фулхэма» со счетом 2:1. После 21 матча «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, а «Фулхэм» — девятое.

31 декабря сообщалось, что другой россиянин поставил на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выиграл 18,4 миллиона рублей. Беттор поставил восемь миллионов рублей на победу ярославского «Локомотива» над челябинским «Трактором» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина сезона-2024/2025 с коэффициентом 2,30.