Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:44, 9 января 2026Спорт

Поражение «Челси» лишило россиянина миллиона рублей

Россиянин проиграл 500 тысяч рублей, поставив на победу «Челси» в матче АПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Клиент букмекерской конторы не смог выиграть из-за поражения лондонского «Челси» от «Фулхэма» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

​Россиянин сделал ставку в 500 тысяч рублей на успех «Челси» с коэффициентом 2,08. В случае выигрыша он мог бы получить около миллиона рублей, однако «Челси» уступил сопернику.

Встреча завершилась победой «Фулхэма» со счетом 2:1. После 21 матча «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, а «Фулхэм» — девятое.

31 декабря сообщалось, что другой россиянин поставил на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выиграл 18,4 миллиона рублей. Беттор поставил восемь миллионов рублей на победу ярославского «Локомотива» над челябинским «Трактором» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина сезона-2024/2025 с коэффициентом 2,30.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев заявил о бурном начале 2026 года

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Владелец наркошопа из России одолжил партнеру сотни тысяч рублей и пропал в Таиланде

    Американский хоккеист рассказал об удивлении родственников от России

    Половина домов в Киеве осталась без тепла из-за повреждения инфраструктуры

    Разыскиваемого за вымогательство россиянина арестовали в Таиланде

    Бывший советник Трампа рассказал о коррумпированности Зеленского

    У дома в Хамовниках заметили автомобиль с Долиной

    Лурье не приняла квартиру Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok