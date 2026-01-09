Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:44, 9 января 2026Россия

В МВД рассказали о присяге при приобретении российского гражданства

МВД РФ: Приобретшие гражданство России подростки будут принимать присягу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Все подростки с 14 лет, приобретающие российское гражданство, будут приносить присягу, рассказали в миграционной службе МВД РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства Российской Федерации, снижен с 18 до 14 лет», — подчеркнули в ведомстве. Норма вступает в силу с 9 января.

При этом присягу должны будут приносить все несовершеннолетние, независимо от того, как осуществлялся прием в российское гражданство: в общем, упрощенном или исключительном порядке. Если человек откажется от принятия присяги, решение о приеме в гражданство РФ будет аннулировано.

Ранее Госдума приняла закон, который снижает возраст принесения присяги гражданина России до 14 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставители США передали Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Над российским городом прогремели взрывы

    В МВД рассказали о присяге при приобретении российского гражданства

    В Белгороде пропало электричество после удара ВСУ

    Конгрессмены США встретятся с депутатами Госдумы

    В США оценили вероятность помилования Мадуро Трампом

    ВСУ ракетами ударили по российскому городу

    Европейские дипломаты ответили на вопрос о «российской агрессии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok