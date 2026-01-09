В МВД рассказали о присяге при приобретении российского гражданства

МВД РФ: Приобретшие гражданство России подростки будут принимать присягу

Все подростки с 14 лет, приобретающие российское гражданство, будут приносить присягу, рассказали в миграционной службе МВД РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства Российской Федерации, снижен с 18 до 14 лет», — подчеркнули в ведомстве. Норма вступает в силу с 9 января.

При этом присягу должны будут приносить все несовершеннолетние, независимо от того, как осуществлялся прием в российское гражданство: в общем, упрощенном или исключительном порядке. Если человек откажется от принятия присяги, решение о приеме в гражданство РФ будет аннулировано.

Ранее Госдума приняла закон, который снижает возраст принесения присяги гражданина России до 14 лет.