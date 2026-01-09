Реклама

Экономика
08:24, 9 января 2026Экономика

Раскрыты три главные финансовые ошибки в 2026 году

Инвестор Ходченков назвал отсутствие стратегии главной финансовой ошибкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Главной финансовой ошибкой, которой россиянам надлежит избегать в наступающем 2026 году, является отсутствие долгосрочной стратегии управления средствами и импульсивное реагирование на текущие обстоятельства, отметил инвестор и основатель инвестклуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков в беседе с «Газетой.ру».

Ходченков пояснил: большинство людей сосредоточены на сиюминутных задачах — погашение кредитов, ремонт, возросшие траты, — однако не формируют ясного плана на перспективу. Подобный подход порождает импульсивные траты, необдуманные вложения и отказ от систематических сбережений.

Еще одной распространенной ошибкой, по его словам, является оформление займов без учета их истинной стоимости. В условиях 2026 года, когда прогнозируется сохранение высокой ключевой ставки, заемные средства становятся особенно затратными.

Третья распространенная ошибка — вложение средств в непонятные инструменты. Эксперт предостерегает от участия в сомнительных схемах с заманчивыми обещаниями, рискованных токенов и спекулятивных активов. По его наблюдениям, на фоне потенциально высокой доходности возрастает и вероятность значительных потерь. В условиях дефицита достоверной информации частные инвесторы особенно уязвимы для принятия опрометчивых решений.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года российский рынок сбережений вырос на 15 процентов и приблизился к 66 триллионам рублей. Банковские вклады стали основным финансовым выбором россиян.

