Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 9 января 2026Россия

Российские бойцы обнаружили грузинских наемников под Константиновкой

Бойцы ВС РФ нашли документы грузинских наемников под Константиновкой
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские солдаты нашли грузинских наемников ВСУ на константиновском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подразделения БПЛА Южной группировки войск с позывным Круглый.

В публикации говорится, что после захода российских сил в два блиндажа, по информации, которую получили солдаты, укрепления удерживали наемники. Также были найдены грузинские паспорта.

Ранее ВСУ нанесли удар по своим военным и наемникам в Купянске.

В 2022 году в поселке Ставки Донецкой народной республики иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ, заняли церковно-приходскую школу, сделав ее своим местом проживания.

В Харьковской области была уничтожена группа латиноамериканских наемников из подразделения ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев заявил о бурном начале 2026 года

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Запорожец призывал лишать жизни российских военных

    В аэропортах Москвы задержали и отменили более 180 рейсов

    Трамп освободил двух граждан России из экипажа танкера Marinera

    Трамп отказался от второй волны атак по Венесуэле

    Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт Запорожской области

    Россия ударила «Орешником» по Украине

    Итальянский театр отменил выступление российской балерины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok