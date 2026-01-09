Бойцы ВС РФ нашли документы грузинских наемников под Константиновкой

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Российские солдаты нашли грузинских наемников ВСУ на константиновском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подразделения БПЛА Южной группировки войск с позывным Круглый.

В публикации говорится, что после захода российских сил в два блиндажа, по информации, которую получили солдаты, укрепления удерживали наемники. Также были найдены грузинские паспорта.

Ранее ВСУ нанесли удар по своим военным и наемникам в Купянске.

В 2022 году в поселке Ставки Донецкой народной республики иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ, заняли церковно-приходскую школу, сделав ее своим местом проживания.

В Харьковской области была уничтожена группа латиноамериканских наемников из подразделения ВСУ.