Культура
23:03, 8 января 2026

Российского актера номинировали на премию Гильдии киноактеров США

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский актер Юрий Колокольников, который периодически снимается в американских фильмах и сериалах, был номинирован на премию Гильдии киноактеров США в составе исполнителей ролей в сериале «Белый лотос». Об этом говорится на сайте премии.

Состав актеров сериала номинировали в категории «выдающееся исполнение актерского коллектива в драматическом сериале». Вручение премии состоится 1 марта.

Колокольников наиболее известен американским зрителям по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Белый лотос». Кроме того, он играл в фильме «Довод» Кристофера Нолана и других полнометражных картинах.

Ранее Колокольников снялся в откровенном виде для журнала «Собака.ru».

